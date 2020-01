Timothy Dupont worstelt al jaar met chronische blessure: “Pas vijf weken geleden ontdekt wat er aan de hand is”

Timothy Dupont is blij met de komst van de broers Van Poppel bij Circus-Wanty Gobert. “We strijden het ganse jaar op meerdere fronten”, zegt hij. “Dan is het handig dat er meerdere sprinters in de ploeg rijden. Zelf hoop ik iets meer te winnen dan vorig jaar.”

De 32-jarige Dupont won vorig seizoen één keer, de eerste rit in de Ronde van Wallonië, maar verzamelde daarnaast een rist ereplaatsen. “Ik won één keer, maar net zo goed had het vijf keer kunnen zijn”, vertelt hij. “Dat is het lot van een sprinter, soms ben je er dichtbij, maar is het net niet. Ik hoop dit jaar op meer, zeg maar tussen één en vijf zeges, dan moet je wat geluk hebben. Het is ook niet makkelijk tegen intrinsiek snellere mannen zoals Dylan Groenewegen, daar moet ik toch mijn meerdere in erkennen.”

Het gevoel is alleszins goed bij de West-Vlaming die een uitstekende winter achter de rug heeft. Ontgoocheling was er wel om de tweede plaats op het EK strandrace, maar Dupont richt het vizier intussen weer op de weg. Hij start zijn seizoen in de Saudi Tour (4-8 februari), dan volgt de Ronde van Oman (11-16/2). “Dat wordt voor mij de eerste keer”, zegt hij. “Ik rijd eens een ander programma, het is eens iets nieuws. De broers van Poppel koersen in de Ster van Bessèges. De koersen zijn goed verdeeld, we rijden vaak op twee, drie fronten en moeten overal punten pakken om te scoren in die Europe Tour. In de klassiekers rijden we dan wellicht samen, en daar kijk ik wel naar uit. Ik kom goed overeen met die jongens en ik voel me niet te ‘schoon’ om de sprint voor hen aan te trekken en omgekeerd zal dat ook zo zijn. Het wordt zaak om goed af te spreken en eerlijk te zijn met elkaar: de renner met de beste benen sprint. Zo zal dat ook zijn met onze andere sprinter Andrea Pasqualon.”

Dupont rijdt verder ook Kuurne-Brussel-Kuurne, Nokere Koerse en kijkt vooral uit naar de Bredene-Koksijde Classic. “Daar wil ik echt goed zijn: ik ben van Bredene afkomstig, de supporters zijn dan talrijk aanwezig.” Voorts volgen nog een rist andere Vlaamse koersen, mogelijk tussendoor nog de Strade Bianche en/of Milaan-Sanremo. “Al zal dat afhangen van mijn vorm en resultaten. Ik wil er wel eens bijzijn in La Primavera, maar ik denk niet dat ik de selectie op de Poggio overleef.”

Wel kampt Dupont met een chronische blessure aan de hamstrings, die al sinds begin vorig jaar aansleept. Het was de reden waarom hij liever afzegde voor de Tour de France vorig jaar, maar het euvel is nog altijd niet verholpen. “Er is heel lang gezocht naar het probleem, pas vijf weken geleden hebben ze ontdekt wat er aan de hand is. Er ligt een spier tegen een zenuw en dat zorgt ervoor dat ik niet pijnvrij rijd. Ik krijg een soort van dik gevoel in die hamstrings, waardoor ik niet voluit kan sprinten of koersen. Intussen heb ik nu al twee keer een PRP-behandeling ondergaan. Mogelijk volgt nog één behandeling, dat valt af te wachten. En als ik dan nog irritatie blijf hebben, volgt een operatie, na het seizoen weliswaar. Ik moet dan immers zes weken van het zadel blijven en dus hoop ik dat het niet zover komt.”