Ashleigh Barty mag met WTA-titel in Adelaide op zak naar Australian Open

De Australische Ashleigh Barty heeft zaterdag voor eigen publiek het WTA-toernooi in Adelaide (hard/782.900 dollar) op haar naam geschreven.

De nummer een van de wereld haalde het in de finale in twee sets (6-2 en 7-5) van de Oekraïense Dayana Yastremska (WTA 24).

Voor Barty was het de achtste toernooizege in haar carrière, de eerste in eigen land. Eerder verloor ze in Sydney al twee keer (2018 en 2019) een finale. Met de toernooiwinst maakte ze haar eerdere misser van dit seizoen in Brisbane goed, toen ze er al in de eerste ronde verrassend uitging. Barty trekt met vertrouwen naar Melbourne, waar ze de eerste Australische hoopt te worden die het enkelspel kan winnen sinds Christine O’Neil in 1978. In de eerste ronde in Melbourne wacht er haar met Lesia Tsurenko opnieuw een Oekraïense tegenstandster.

Yastremska speelde in Adelaide haar vierde WTA-finale, het werd de eerste die ze verloor. In haar drie vorige finales won ze telkens: Hongkong (2018), Hua Hin (2019) en Straatsburg (2019).