Hans Vanaken is trots dat hij tot select clubje hoort: “Negentien punten is niets”

De 66e editie van de Gouden Schoen kondigde zich aan als een tweestrijd tussen Hans Vanaken en Dieumerci Mbokani en dat werd het ook, woensdagavond in Puurs. Uiteindelijk haalde de Rode Duivel het met een voorsprong van amper negentien punten op de Congolees.

Vanaken maakte het verschil in de eerste stemronde, nadien kwam Mbokani nog akelig dichtbij. “Ik had al een tijdje het gevoel dat het toch een pak spannender zou zijn dan vorig jaar. En zo bleek ook. Negentien punten is niets”, bekende de Limburger na afloop.

De middenvelder werd ook al twee keer op rij Profvoetballer van het Jaar en haalde nu zijn vierde prijs op rij binnen. “Dit is een van de hoogst haalbare trofeeën in België. Bovendien win ik de Schoen twee keer op rij en kom ik daarmee in een select clubje (met Paul Van Himst, Wilfried Van Moer en Jan Ceulemans, red) terecht. Daar ben ik uiteraard trots op. Jan Ceulemans is zijn hele carrière in Brugge gebleven en dat kan ook bij mij zo zijn. Het is echter altijd afwachten wat er speelt op de markt. Als de juiste club op het juiste moment komt aankloppen, dan durf ik zeker wel die stap zetten. Ik denk dat de Bundesliga mij het best ligt, maar ook clubs uit Engeland en Spanje zijn mooi. Ik heb echter geen zin om tegen eender welk team ‘ja’ te zeggen.”

Voor Vanaken was het de Schoen van de bevestiging. “Ik denk inderdaad dat ik mijn Gouden Schoen afgelopen jaar bevestigd heb. Een dip is er niet gekomen en ik heb mijn niveau kunnen behouden, misschien zelfs nog wat verbeterd. Verdedigend heb ik stappen gezet, ik ben meer een leider geworden op het veld en communicatief ben ik sterker geworden. Club zelf heeft ook stappen gezet: op dit moment zijn we de beste ploeg van het land. De club wil blijven groeien en de stadionplannen zijn daar een voorbeeld van.”

2020 kondigt zich als erg belangrijk aan. Club doet nog mee op alle fronten en komende zomer is er het EK. “2019 was mooi, ondanks het feit dat we naast de titel grepen. De kwalificatie voor de Champions League was de grootste prestatie, met daarnaast die 2-2 in Madrid. Dit jaar wil ik kampioen worden met Club, de Beker winnen en in Europa ver gaan. Hopelijk volgt dan ook een selectie voor het EK, maar ik besef al te goed dat het heel moeilijk is om bij die 23 te geraken.”