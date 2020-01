Hans Vanaken wint tweede jaar op rij Gouden Schoen

Hans Vanaken is de Gouden Schoen 2019. De draaischijf van Club Brugge hield Antwerp-spits Dieumerci Mbokani af en pakt zijn tweede Schoen op rij. Het is de eerste keer sinds Jan Ceulemans in 1985 en 1986 dat iemand twee keer op rij de trofee weet binnen te halen.

33 jaar heeft het geduurd, maar opnieuw heeft iemand de Gouden Schoenen twee maal op rij kunnen winnen. De middenvelder van Club Brugge haalde het voor Antwerp-spits Dieumerci Mbokani en gewezen Genk-middenvelder Ruslan Malinovskyi. Het verschil tussen één en twee? Slechts negentien punten. Leandro Trossard - ex-Genk, nu Brighton - werd vierde, Gentenaar Jonathan David maakte de top vijf vol.

De Gouden Schoen voor de vrouwen ging naar Tessa Wullaert. De spits van Manchester City won de trofee al voor de derde keer. Ook in 2016 en 2018 was ze de beste. Van de vier edities heeft Wullaert er nu drie gewonnen. Enkel Janice Cayman kon in 2017 een perfecte vier op vier verstoren. Cayman (Montpeller) was deze editie opnieuw tweede, Tine De Caigny (Anderlecht) pakte plek drie.

Club boven in nevenklassementen

In de nevenklassementen kroonde Simon Mignolet zich tot beste doelman van het jaar. De 31-jarige keeper van Club Brugge haalde het in de verkiezing van Hendrik Van Crombrugge (Eupen/Anderlecht) en Antwerp-goalie Sinan Bolat. Op de erelijst volgt hij Lovre Kalinic op. De overgang van Mignolet van Liverpool naar Club Brugge was een van de opmerkelijkste transfers van vorige zomer. Blauw-zwart was op zoek naar een betrouwbaar sluitstuk en kwam zo uit bij Mignolet, die zich meteen een puntenpakker toonde bij Club. Door zijn komst is er een einde gekomen aan een jarenlange doelmannencarrousel bij blauw-zwart.

Philippe Clement maakte het Brugse feestje compleet. De trainer van Club Brugge werd boven Laszlo Bölöni (Antwerp) en Jess Thorup (AA Gent) verkozen tot trainer van het jaar. Voor de 45-jarige voormalige Rode Duivel is het al de vierde individuele onderscheiding in nauwelijks iets meer dan één jaar tijd. Zowel eind 2018 als vorige maand mocht hij al de Trofee Raymond Goethals in ontvangst nemen, voordien werd hij op het Gala voor de Profvoetballer van het Jaar al verkozen tot Coach van het Jaar. Clement is dan ook de kampioenenmaker van KRC Genk, waar hij de landstitel pakte, en de persoon die Club Brugge stuwde naar een uitstekend eerste deel van het seizoen 2019-2020. Blauw-zwart pakte trouwens nog een derde nevenprijs: Clinton Mata’s treffer tegen AA Gent werd bekroond als knapste goal van het jaar.