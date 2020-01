Tessa Wullaert wint voor derde keer Gouden Schoen bij vrouwen

Tessa Wullaert (Manchester City) wint voor de derde keer in vier jaar de Gouden Schoen bij de vrouwen.

De absolute vedette van de Red Flames haalde het deze keer in de verkiezing met 220 punten van Janice Cayman (168) en Tine De Caigny (124). Eerder ging de trofee al in 2016 en 2018 naar Wullaert, enkel in 2017 was er met Janice Cayman een andere winnares.

De 26-jarige West-Vlaamse is aan haar tweede seizoen bezig bij City, waarmee ze vorig seizoen de FA Cup en de WSL Cup won. In de Women's Super League eindigden ze op de tweede plaats en ook dit seizoen staan ze halverwege de competitie op stek twee, op drie punten van leider Arsenal. Wullaert speelt er dit seizoen echter niet altijd en liet eerder al in een interview verstaan niet helemaal tevreden te zijn met de gang van zaken bij City, waar ze niet op haar beste positie uitgespeeld wordt en ze het gevoel heeft dat de Engelse speelsters voorrang krijgen.

Vanaf komende maand zal ze er wel een nieuwe coach krijgen, want Nick Cushing maakte begin dit jaar bekend Manchester na meer dan zes jaar te verlaten voor een avontuur in de Verenigde Staten bij New York City FC. Bij de Red Flames is dit seizoen dan weer de kwalificatie voor het EK van komende jaar het hoofddoel. Voor het WK van vorig jaar in Frankrijk konden de Flames zich niet plaatsen.