Red Wolves veel te sterk voor Cyprus in eerste barrageduel

In het eerste barrageduel met oog op deelname aan de kwalificaties voor het Europees kampioenschap handbal van 2022 in Hongarije en Slovakije heeft België woensdag in Hasselt gewonnen van Cyprus met duidelijke 24-7 cijfers.

De Red Wolves speelden verdedigend een dijk van een wedstrijd. Aanvallend daarentegen lag het rendement veel te laag. Toch was het bij de rust al 13-3.

De 23-jarige Ilyas D’Hanis was met zes doelpunten topschutter. Ook Sebastien Danesi (5), Nick Braun (3), Quinten Colman (2), Simon Ooms (2), Tom Robyns (2), Yves Vancosen (2), Victor Regnier en Kobe Serras scoorden.

De terugwedstrijd vindt zondag in Nicosia plaats. Over kwalificatie moeten de Belgen zich met zeventien doelpunten voorsprong geen zorgen meer maken.

“Gedaan wat we moesten doen”, concludeerde Simon Ooms. “Jammer voor het publiek dat we te weinig scoorden. Maar dit resultaat moet deze jonge ploeg veel vertrouwen geven. En belangrijk is ook dat veel jonge jongens speelminuten kregen.”