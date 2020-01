Virgil Abloh zette zichzelf en zijn modelabel Off-White op de kaart met hoody’s en sneakers maar de streetwear-pionier toonde woensdag op de mannenmodeweek in Parijs dat hij ook uit een ander vaatje kan tappen. Nadat het stijlvolle pak al eerherstel had gekregen bij de ontwerpers in Milaan, is ook Abloh erop gebrand de garderobe van de zakenman aan te vullen, zij het nog steeds met een speelse twist in de prints of accessoires.