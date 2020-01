Ook dat nog: waarom de jurystem in ‘Blokken’ plots vrouwelijk was

Kijkers van het Blokken merkten dinsdagavond op dat de jurystem van het televisieprogramma plots niet mannelijk maar vrouwelijk was.

In het spelprogramma Blokken is al jarenlang de jurystem Kris Soret te horen. De man is al 25 jaar eindredacteur van het programma en wordt regelmatig als hulplijn ingeschakeld door presentator Ben Crabbé. Af en toe tikt hij de presentator zelfs speels op de vingers met een taaltip of weetje.

Maar dinsdagavond merkten verschillende kijkers op dat Crabbé communiceerde met een vrouw, ‘Petra van de productie’.

‘Kris had die opnamedag op weg naar de studio een klein verkeersongeval, gelukkig enkel met blikschade’, vertelt woordvoerder Hans Van Goethem. ‘Om niet te veel vertraging op te lopen, is toen beslist om toch al een aflevering zonder hem op te nemen, met iemand anders van de productie. Maar vanaf woensdagavond is hij weer te horen.’

Fouten in tv-quizzen

Kris Soret (64) bedenkt al vijftien jaar de tv-quizzen van de Vlaamse televisie. ‘Op mijn lijstje staan onder meer Blokken, Switch, De pappenheimers, Kalmte kan u redden, Rasters, De grote volksquiz, Het verstand van Vlaanderen, Atlas en DamesDubbel’, zei Soret daarover afgelopen zomer. ‘Ik denk dat ik op een bepaald moment bij meer dan de helft van alle Vlaamse quizzen de vragen controleerde. Ik moet erop toezien dat er geen discussie kan ontstaan over het antwoord.’

Vroeger beriep Soret zich op de stapels boeken die hij in zijn werkkamer heeft staan. Nu gebruikt hij vooral het internet. ‘Ja, ook Wikipedia. Als inspiratiebron, want ik vertrouw Wikipedia voor geen haar.’