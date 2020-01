Lewis Hamilton en Mercedes F1 team genomineerd voor Laureus Awards

De nominaties voor de Laureus Awards zijn bekend: F1-wereldkampioen Lewis Hamilton en het Mercedes F1-team zijn genomineerd.

Hamilton is genomineerd in de categorie 'Sportman van het jaar'. Als zesvoudig F1-kampioen moet hij het in die categorie opnemen tegen voetballer Lionel Messi, MotoGP-rijder Marc Marquez, tennisser Rafael Nadal, langeafstandsloper Eliud Kipchoge en golfer Tiger Woods.

Opvallend is dat Hamilton al voor de zesde keer genomineerd is maar dat hij de award nog nooit wist te winnen.

In de categorie 'Team van het jaar' moet het Mercedes F1-team het opnemen tegen voetbalclub Liverpool FC en het Zuid-Afrikaans rugbyteam.

