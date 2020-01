Vlaamse pater (83) vermoord in Zuid-Afrika

In Zuid-Afrika is begin deze week de Vlaamse pater oblaat Joseph ‘Jeff’ Hollanders (83) vermoord aangetroffen. De man werd bij hem thuis overvallen. De missionaris woonde daar al meer dan een halve eeuw.

Joseph – Jeff – Hollanders (83), een Vlaamse oblaat die al meer dan een halve eeuw als missionaris werkzaam was is Zuid-Afrika, is zondag vermoord teruggevonden in zijn huis in het dorp Bodibe, in de buurt van Lichtenburg, in het noordwesten van het land. Dat melden lokale media en werd bevestigd aan onze redactie. Hij is vermoedelijk kort na zijn thuiskomst na de zondagsviering in zijn huis overvallen.

Een dorpsgenoot die met pater Hollanders een afspraak had, heeft hem maandagochtend gevonden. Zijn lichaam droeg geen zichtbare sporen van verwonding. Maar de politie vermoedt dat hij gestorven is door wurging. De man werd gekneveld aangetroffen. ‘Die man had een groot hart. Hij leefde voor zijn gemeenschap. Zijn mensen waren een deel van zijn leven’, aldus bisschop Victor Phalana.

Joseph Hollanders werd dinsdag naar de kerk van Bodibe overgebracht, waar een rouwdienst werd gehouden. De uitvaartdienst vond vandaag woensdag plaats in de Christus de Verlosserkathedraal van Klerksdorp, waar hij ook begraven werd.