Wetenschappers hebben drie embryo’s gecreëerd met de eicellen van twee noordelijke witte neushoorns en ingevroren zaadcellen van eerder gestorven mannetjes. Er is hoop dat de ondersoort van de witte neushoorn zo toch niet uitsterft.

De wetenschappers uit Kenia hopen dat de ze een embryo later dit jaar in een zuidelijke witte neushoorn kunnen inplanten. De enige twee nog levende noordelijke witte neushoorns, moeder Najin en dochter Fatu, kunnen immers geen zwangerschappen dragen. Van de zuidelijke soort leven nog zo’n 15.000 dieren.

Najin en Fatu leven in het natuurreservaat van Ol Pejeta in Kenia. De laatste levende mannelijke neushoorn van dezelfde ondersoort is in 2018 gestorven. Dat maakte van de noordelijke witte neushoorns de meest bedreigde diersoort ter wereld. In 1960 waren er nog zo’n 2.600 exemplaren, stroperij deed hun aantal echter snel dalen en sinds 2006 werden er geen waarnemingen meer gedaan.

‘Hoewel er nog meer onderzoek nodig is, verwacht het team dat de eerste poging zal plaatsvinden in 2020’, zegt het reservaat Ol Pejeta in een persbericht.

De Keniaanse minister voor Toerisme Najib Balala is verheugd: ‘We zijn heel blij met dit ivf-project voor de noordelijke witte neushoorn. Dit is een belangrijke overwinning voor Kenia en zijn partners.’