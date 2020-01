Emma Meesseman na ruime zege met Ekaterinburg al zeker van kwartfinale Euroleague

Op de tiende speeldag in de Euroleague basketbal heeft Emma Meesseman woensdag met haar Russische club Ekaterinburg een ruime 97-44 zege behaald tegen Venetië. Meesseman speelde 16 minuten en 7 seconden. Daarin nam ze 10 punten (5/9 2pts), 1 rebound en 2 assists voor haar rekening.

Met 9 op 10 en nog vier speeldagen in de groepsfase voor de boeg is Europees clubkampioen Ekaterinburg al zeker van een stek in de kwartfinales van de Euroleague. De eerste vier van de twee poules zijn gekwalificeerd.

Emma Meesseman won de Euroleague met Ekaterinburg in 2016, 2018 en 2019. In 2018 werd ze in het Hongaarse Sopron ook uitgeroepen tot MVP van de Final Four van de Euroleague.