Nancy Pelosi stelt zeven ‘impeachment managers’ aan

Voorzitster van het Huis van Afgevaardigden Nancy Pelosi maakte woensdag bekend dat ze zeven ‘impeachmentmanagers’ aangesteld heeft in de impeachmentprocedure tegen president Donald Trump.

Adam Schiff krijgt de leiding over het team ‘impeachmentmanagers’, of aanklagers. Hij had als voorzitter van de Commissie voor de Inlichtingendiensten in het Huis van Afgevaardigden al de leiding over een groot deel van het impeachmentonderzoek. Schiff is ooit een federale procureur geweest. Voorzitter van de commissie voor Justitie, Jerrold Nadler, werd ook gekozen door Pelosi. Hij stelde twee artikels op voor de impeachment. Daarnaast werden ook Zoe Lofgren, Hakeem Jeffries, Val Demings, Jason Crow en Sylvia Garcia aangeduid. Alle zeven aanklagers hebben een juridische achtergrond.

Today, I have the privilege of naming the Managers of the impeachment trial of the President. #DefendOurDemocracy pic.twitter.com/Y2613Ni3pC — Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) January 15, 2020

Toen de Democraat Bill Clinton in 1999 een impeachment tegen zich kreeg, werden er volgens de conservatieve zender Fox News dertien aanklagers aangesteld.

Senaat

In januari verhuist het dossier naar de Senaat, waar de Republikeinen in de meerderheid zijn. Daar wordt het echte proces gevoerd, met pleidooien en advocaten. De managers zijn verantwoordelijk voor dat proces in de Senaat.

Als twee derde van de Senaat er vervolgens voor stemt om Trump te veroordelen, zal hij uit zijn functie worden gezet. Dit zal alleen gebeuren als twintig Republikeinse senatoren stemmen voor de afzetting van Trump, iets wat nog steeds zeer onwaarschijnlijk wordt geacht, zeker in een verkiezingsjaar.

Trump zelf is ervan overtuigd dat die hem nooit naar huis zullen sturen, en dat de Democraten de benodigde tweederdemeerderheid niet zullen vinden.

Impeachment

De Democraten beschuldigen Trump ervan dat hij zijn macht als president misbruikt heeft ten voordele van zijn eigen campagne. Eind september kondigde Nancy Pelosi, de voorzitster van het Amerikaanse Huis, aan dat de Democraten een impeachment-onderzoek opstartten tegen president Donald Trump. Het besluit kwam er na het erg omstreden telefoongesprek dat Trump in juli had met de Oekraïense president Volodimir Zelenski. De president zelf ontkent alle beschuldigingen.