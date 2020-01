De Russische regering neemt ontslag. Dat heeft premier Dmitri Medvedev bekendgemaakt. Het ontslag komt er zodat president Poetin ruimte krijgt om veranderingen aan de grondwet door te voeren.

Poetin had woensdag het Russische parlement toegesproken en daar een aantal grondwetshervormingen voorgesteld. Om die mogelijk te maken, neemt de huidige regering ontslag. Poetin zei volgens het nieuwsagentschap Interfax dat de regering er niet in geslaagd is al haar taken te vervullen en dat hij later een nieuwe regering zal kiezen. Hij vroeg de regering wel aan te blijven tot hij nieuwe ministers gekozen heeft.

'De boodschap die de president gaf tijdens zijn speech betekent dat er enkele fundamentele wijzigingen moeten gebeuren in de grondwet van de Russische Federatie', zei Medvedev aan persagentschap Interfax. 'In deze context ligt het voor de hand dat wij, als regering, de president van ons land de mogelijkheid bieden om alle noodzakelijke beslissingen te nemen.'

Een van de veranderingen die Poetin wil doorvoeren gaat over de positie van de president. Hij wil het aantal termijnen voor toekomstige presidenten limiteren tot maximaal twee, zelf zit hij middenin zijn vierde termijn en diende ook één termijn als premier. Zijn presidentschap loopt tot 2024, maar daarna zou de rol van president afgezwakt worden. Zo wil hij ook dat de voorwaarden voor verblijfplaats van toekomstige presidentskandidaten verstrengd worden, en dat het parlement kandidaten voor het premierschap mag kiezen. Nu ligt die beslissing bij de president.

De beslissing over het ontslag werd op televisie aangekondigd, Poetin stond naast Medvedev en bedankte hem en de regering voor hun werk. Medvedev stond sinds 2012 aan het hoofd van de regering, nadat hij als president plaats maakte zodat Poetin opnieuw die rol kon opnemen. Volgens het Russische staatspersagentschap Tass kan Medvedev vicevoorzitter van de veiligheidsraad worden.

'De uitslag van de speech van Poetin is eigenlijk: welke idioten geloofden dat Poetin na 2024 een stap opzij zou zetten', zei Alexei Navalni, bekendste leider van de oppositie in Rusland.