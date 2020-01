Paus benoemt voor het eerst vrouw in hoge diplomatieke functie

Paus Franciscus heeft voor het eerst een vrouw aangesteld op een bestuursfunctie bij het staatssecretariaat van het Vaticaan. De Italiaanse Francesca Di Giovanni wordt als ondersecretaris bevoegd voor de relaties met andere staten, meldt het Vaticaan.

Het gaat om een promotie voor Di Giovanni, die al op hetzelfde departement diende in een lagere positie. ‘Ja het is inderdaad de eerste keer dat een vrouw een bestuursfunctie heeft in het staatssecretariaat’, bevestigt ze in een interview met Vatican News.

Volgens haar is de beslissing van de paus een teken dat het Vaticaan meer aandacht heeft voor vrouwen. ‘Maar de verantwoordelijkheid die ik krijg, heeft te maken met de job die moet worden gedaan, niet met het feit dat ik een vrouw ben’, besluit Di Giovanni.