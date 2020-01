Japanse minister zorgt voor primeur met vaderschapsverlof

De Japanse minister van Milieu, Shinjiro Koizumi (38), heeft laten weten dat hij vaderschapsverlof zal nemen na de geboorte van zijn eerste kind eind januari. Hij is het eerste regeringslid die dat doet, en wil ‘het goede voorbeeld geven’ voor vaders in Japan, waar het niet evident is om thuis te blijven na de geboorte van een kind.

‘Ik hoop dat mijn voorbeeld ervoor kan zorgen dat iedereen zonder aarzelen vaderschapsverlof durft op te nemen in mijn departement’, zei Koizumi in een vergadering met zijn personeel. Hij is de zoon van een populaire ex-premier, en wordt getipt als mogelijke toekomstige eerste minister van het land. Koizumi is getrouwd met nieuwsanker Christel Takigawa (42).

Mannen hebben in Japan op papier recht op een jaar vaderschapsverlof, hetzelfde als de moeder, maar dat wordt er zelden opgenomen. Van werknemers wordt verwacht dat ze loyaliteit tonen ten aanzien van hun werkgever. Daarom nam in 2018 slechts zes procent van de mannen in de private sector hun vaderschapsverlof op, tegenover 82 procent van de moeders. In de publieke sector liggen de cijfers iets hoger, daar namen 21 procent van de vaders hun verlof op, en bijna 100 procent van alle moeders.

Koizumi is van plan om twee weken vaderschapsverlof op te nemen, verspreid over drie maanden. Hij zegt van thuis te willen werken, of minder uren per dag te presteren. ‘Ik wil het verlof tijdens de eerste drie maanden opnemen, omdat de last voor de moeder dan het zwaarst is’, zegt Koizumi. ‘Ik zal mijn officiële taken prioriteit geven en zal geen belangrijke activiteiten missen’, belooft hij.

De politicus kreeg kritiek te horen van conservatieve stemmen in de Japanse maatschappij. Ze verwijten hem zijn job niet graag of goed te willen doen. Anderen juichen de beslissing toe, en zeggen dat dit het begin is van een positieve evolutie in de maatschappij.

Het geboortecijfers in Japan is het laagste sinds de negentiende eeuw. ‘Als vaders hun verlof opnemen en helpen in het huishouden, zullen vrouwen misschien meer geneigd zijn om meer kinderen te hebben’, zegt Yumiko Murakami, hoofd van Tokyo Center of the Organization for Economic Cooperation and Development.