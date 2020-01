Man neergestoken in Antwerpen: onderzoek naar roofmoord

In Antwerpen is woensdag een 55-jarige man zwaargewond aangetroffen in de stationsbuurt. Hij overleed later aan zijn verwondingen. Dat zegt het Antwerpse parket, dat een onderzoek is gestart naar roofmoord.

De hulpdiensten werden woensdagochtend rond half elf naar de Bisschopstraat in Antwerpen gestuurd. In een filiaal van Western Union, vlak bij de hoek van de Carnotstraat, was een zwaargewonde man gevonden.

Het slachtoffer, volgens Gazet van Antwerpen de uitbater van het filiaal, bleek verschillende messteken te hebben gekregen. Hij werd ter plaatse verzorgd, maar is ondertussen aan zijn verwondingen bezweken.

‘Het parket heeft een onderzoeksrechter gevorderd wegens roofmoord’, zegt woordvoerder Kristof Aerts tegen Gazet van Antwerpen.

Ook de wetsgeneesheer en het labo zijn ter plaatse gestuurd. Het onderzoek is in handen van de moordbrigade van de Federale Gerechtelijke Politie Antwerpen.