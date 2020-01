Geen dag laat bakker Bernard zijn deeg alleen. In de Canvas-reeks ‘Gentbrugge’ verklaart hij zijn liefde voor zijn 88 jaar oude portie desem. ‘Elke dag voeder ik het met roggebloem en water, anders valt het dood.’

Bernard Van Steenberge (50) is na twee weken Gentbrugge op Canvas een halve BV geworden. ‘Van Zoersel tot Ieper, heel het land is hier de afgelopen dagen al brood komen kopen.’ Want sinds hij op tv zei ...