Twittergrappen van presidentskandidaat Bloomberg pakken verkeerd uit

Terwijl zes Democratische presidentskandidaten dinsdagnacht de degens kruisten in een televisiedebat, beleefde grote afwezige Michael Bloomberg een slechte avond.

De ex-burgemeester van New York, 14de op de lijst van rijkste mensen ter wereld, is bereid een ongezien persoonlijk fortuin te spenderen aan deze verkiezingen. Maar omdat hij alles uit eigen zak betaalt en niet aan fundraising doet, beantwoordt hij ook niet aan de spelregels van de partij. Hij mocht dus ook niet deelnemen aan het debat.

Bloomberg had daarop een bijzonder slecht idee. Zijn campagneteam verstuurde tijdens het debat een hele reeks grappig bedoelde memes en tweets, kennelijk om ook een greintje van de aandacht te krijgen. Die waren echter zo flauw, dat andere waarnemers zich afvroegen of Bloombergs twitter-account gehackt was. Dat bleek niet het geval, pijnlijk genoeg.

Veel mensen reageerden meteen dat het vreemd overkomt de grapjas uit te hangen, terwijl je partijgenoten een ernstig en belangrijk debat over de politieke toekomst van het land aan het houden zijn. Maar Bloomberg heeft nog maanden de tijd, en het geld voor héél veel spotjes op tv en via sociale media om dat recht te zetten. Zijn reeds uitgetrokken fortuin voor deze race is zo groot als al het fundraisinggeld van alle andere kandidaten samen.