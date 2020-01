Kritiek op ongewone promotie van Jupiler

Biergigant AB Inbev komt met een nooit geziene promotie op Jupiler pils. In meerdere supermarkten kan je een bak Jupiler (33 cl) kopen en krijg je er de tweede gratis bij. Dat komt neer op 1,01 euro voor een liter bier. ‘Een slechte zaak’, vindt Marijs Geirnaert van het Vlaams expertisecentrum Alcohol en andere drugs (VAD). ‘De prijs is doorslaggevend als het gaat om de consumptie van alcohol.’

Twee bakken bier kopen en eentje gratis of de tweede bak aan de halve prijs: het zijn promoties die geregeld opduiken in reclamefolders van supermarkten. Maar nu komt AB Inbev voor het eerst met een 1 + 1 gratis actie. Voor twee bakken Jupiler 33 cl van 24 flesjes betaal je geen 31,98 euro maar ‘slechts’ 15,99 euro. Omgerekend komt dat neer op één euro voor een liter bier. Niets meer dan een eenvoudig promotiemechanisme, aldus woordvoerster Laure Stuyck aan 7 sur 7.

‘En dat is jammer’, zegt Marijs Geirnaert, directeur van het VAD. ‘Er zijn slechts drie maatregelen nodig om onze alcoholconsumptie te laten dalen: de leeftijdsgrens omhoog trekken, de reclame rond alcohol beperken en de prijs verhogen. Een aantal jaar geleden ging de prijs van sterke dranken door allerlei taxaties sterk naar omhoog en we zagen dat de consumptie afnam. Voor wijn en bier werd die prijsstijging niet doorgevoerd en dus zijn mensen sneller geneigd om terug naar de klassieke pils te grijpen.’

Dat AB Inbev de consumptie van pils wil aanzwengelen, is algemeen geweten na de tegenvallende kwartaalcijfers eind 2019. De biergigant verliest terrein op de vier grootste afzetmarkten - China, Brazilië, de VS en Europa - en verkocht in het derde kwartaal wereldwijd 143,4 miljoen hectoliter. Of 0,5 procent minder dan dezelfde periode in 2018. In België daalde de bierconsumptie vijf jaar op rij tot ze in 2018 opnieuw steeg met 0,1 procent. De stijging werd toen toegeschreven aan de mooie zomer en aan het wereldkampioenschap voetbal. Naast de consumptie op peil houden moet AB Inbev ook nog eens een beleid van prijskortingen aanhouden om hun marktaandeel te behouden.

‘De nieuwe bierglazen op café zijn daar nog zo’n voorbeeld van’, zegt Geirnaert. Caféuitbaters moeten voortaan Jupiler inschenken in glazen van 30 centiliter in plaats van de traditionele 25 centiliter. Het was aanvankelijk begonnen als een promostunt maar de glazen werden behouden. En zo drinkt de consument weer meer bier.’

