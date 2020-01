Courtney Partridge-McLennan (19) stierf eind november thuis in haar bed in Australië. Haar familie vermoedt dat ze een astma-aanval kreeg door de hevige luchtverontreiniging in haar dorp Glen Innes na de bosbranden.

De rook van de bosbranden in de omgeving van Glen Innes, in het zwaar getroffen New South Wales, is al sinds september vorig jaar aanwezig in het dagelijks leven van de inwoners. Twee weken voor de dood van Courtney op 28 november woedde een brand in Glen Innes zelf, die het leven kostte aan twee mensen.

De familie van Courtney denkt dat de slechte luchtkwaliteit een astma-aanval heeft uitgelokt. Haar zus Cherylleigh laat aan BBC weten dat volgens een eerste autopsierapport de doodsoorzaak van de tiener ‘niet bevestigd’ is. Er werden wel tekenen van ‘hyperextensie van de longen’ gevonden, wat een indicator van een astma-aanval kan zijn.

Courtney werd gevonden met haar puffer bij haar in bed, de zaklampfunctie van haar gsm stond aan. ‘Het leek alsof ze iets zocht’, zegt zus Cherylleigh. Courtney kreeg de diagnose als kind. Ze had geen hevige vorm van astma, maar die flakkerde wel op bij slechte luchtkwaliteit of als ze in de aanwezigheid was van een hoge dosis stof.

Slechtste luchtkwaliteit ter wereld

In Australië lijdt ongeveer één op negen mensen aan astma. De voorbije maanden waren de waarden van luchtkwaliteit in grote steden als Sydney, Melbourne, Canberra en Adelaide bij de slechtste wereldwijd. Landelijke gebieden waar de bosbranden hevig woeden zijn er vaak nog erger aan toe. Het Australische departement Volksgezondheid noemt de luchtkwaliteit ‘gevaarlijk voor de gezondheid’ en ‘de slechtste ter wereld’.

Er was daarom veel controverse dat wedstrijden van de Australian Open, het tennis toernooi dat momenteel plaatsvindt in Melbourne, gewoon doorgingen. De Sloveense tennisster Dalila Jakupovic gaf dinsdag op, nadat ze bevangen raakte door de rook die boven Melbourne hangt. De exhibitiewedstrijd tussen de voormalige nummer één Maria Sharapova en de Duitse Laura Siegemund werd stopgezet. Ook zij hadden last van de slechte lucht. Meerdere tennisspelers reageren boos en stellen zich vragen over de gezondheidsrisico’s.

Nasa waarschuwt dat de luchtverontreiniging wereldwijd een probleem zal worden. Volgens de ruimteorganisatie zal de rook van de branden minstens één keer de volledige aarde rondgaan. ‘Stofstormen vormen een grote bedreiging voor de gezondheid van de mens. Het zorgt niet alleen voor verminderde zichtbaarheid waardoor het risico op auto-ongevallen verhoogt, het inademen van stof kan tot ademhalingsproblemen leiden’, schrijft Nasa op hun website. Ze waarschuwen voor een verhoging van ziektes als stoflong, astma, bronchitis en kortademigheid. ‘Stof kan ook bacteriën ronddragen, schimmels of virussen.’