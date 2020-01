Parket gaat in heel het land op zoek naar slachtoffers van seriemoordenaar Du Lion

Het Antwerpse gerecht breidt het onderzoek naar seriemoordenaar Stephaan Du Lion (55) uit naar het hele land. Het parket stuurde een brief naar alle 113 politiezones in Vlaanderen en Brussel met de vraag om al hun onopgeloste zaken uit te spitten, om zo na het gaan of de glazenwasser, die al vier moorden bekende, niet nog meer feiten gepleegd heeft.

De brief naar alle zones is vorige week de deur uitgegaan, zo vernamen we. Het parket is er namelijk van overtuigd dat de glazenwasser in aanmerking komt als verdachte voor nog meer moorden en/of verkrachtingen ...