Klaus Van Isacker weg bij VTM Nieuws

Klaus Van Isacker keert terug naar de magazinepoot van News City, staat er te lezen in een bericht dat deze ochtend binnen DPG Media verstuurd werd. De hoofdredacteur van het VTM Nieuws ‘rondt zijn missie bij VTM Nieuws af’, heet het in dat bericht. Dat doet hij amper zes maanden nadat hij die functie opnam.

In het bericht wordt de verschuiving gelinkt aan de overname van de Sanoma titels. ‘Het wordt een belangrijk jaar voor de magazines binnen onze groep’, stelt Paul Daenen directeur van New City in het bericht. ‘Met de overname van de Sanoma titels hebben we extra werk op de plank, in Nederland maar ook in België. We hebben Klaus gevraagd om het team van de magazines opnieuw te versterken en samen met An de redacties van de magazines binnen News City te leiden.’

Begin februari verhuist VTM Nieuws naar het DPG-gebouw in hartje Antwerpen. Daar zijn ook de redacties van de DPG-kranten en magazines (Het Laatste Nieuws, De Morgen en Humo) gehuisvest. In de nieuwe structuur gaan de redacties van VTM Nieuws en Het Laatste Nieuws nauwer samenwerken. Van Isacker heeft, nog volgens het bericht, ‘het transformatietraject bij de nieuwsredactie voltooid en de nieuwsdienst klaargemaakt voor de belangrijke verhuizing naar Antwerpen’.

‘Ik ben blij VTM Nieuws te hebben geholpen in dit belangrijke traject, ik wens de redactie alle succes toe. Met de overname van de Nederlandse Sanoma-titels ligt er een heel grote challenge bij de magazines, ook hier in België. Ik kijk er naar uit om daar opnieuw met An Meskens aan te werken’, stelt Van Isacker.

Nicholas Lataire, adjunct-directeur News City, neemt voorlopig de taken van Klaus Van Isacker bij VTM NIEUWS over.