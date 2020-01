Gestolen juwelen Dresden duiken op

Voor de tweede keer in korte tijd heeft zich een verkoper gemeld die gestolen juwelen uit Dresden aanbiedt. Die werden eind november bij een inbraak ontvreemd in het Grünes Gewölbe. Het ging om juwelenensembles met tientallen diamanten en briljanten.

Nadat een Israëlische beveiligingsfirma eind vorige week meldde dat ze gecontacteerd was dat twee sierobjecten te koop waren, is het nu de Mitteldeutscher Rundfunk (MDR) die in contact was met de aanbieders.

Vorige week kreeg de Israëlische beveiligingsfirma CGI een mail. Daarin werd negen miljoen euro gevraagd voor twee van de sieraden. Het ging om een borstster van de Orde van de Witte Adelaar, de hoogste Poolse onderscheiding, en een diamant die bekendstaat onder de naam ‘Saksische Witte’.

CGI zegt dat het zes of zeven mails kreeg. De aanbieders vroegen in bitcoin uitbetaald te worden. Ze zegden niet traceerbaar te zijn omdat hun boodschappen versleuteld waren. CGI zegde in opdracht van het getroffen museum een onderzoek te voeren naar de diefstal. De woordvoerder van de Staatlichen Kunst­sammlungen (SKD) ontkent dat.

Daarop probeerde de Duitse zender MDR in zijn programma Kripo live contact te leggen via de mailadressen. Tot hun verbazing kregen ze daar antwoord op. Ook zij kregen een sierstuk van de kunstdiefstal aangeboden. Ze wisselden enkele mails uit, waarin eerst ‘enkele miljoen’ in bitcoins gevraagd werden, en nadien de vraagprijs beduidend zakte. In de laatste mail dreigden de aanbieders ermee het ensemble uit elkaar te halen en de afzonderlijke diamanten opnieuw te slijpen.

De redactie heeft de mails doorgegeven aan de politie van Dresden. Die zegt volgens Die Zeit nog niet te kunnen inschatten of het aanbod ernstig is of dat het om opportunisten gaat.