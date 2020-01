Burgemeester Lokeren toont nieuwe identiteitskaart, en deelt zo persoonlijke gegevens met iedereen

Bij de uitreiking van de eerste elektronische identiteitskaart dinsdag heeft de Lokerse burgemeester Filip Anthuenis (Open VLD) zijn gloednieuwe exemplaar gedeeld met de wereld. Waarmee hij zijn persoonlijke gegevens te grabbel gooide. Pijnlijk, want rond de nieuwe identiteitskaart waren al heel wat zorgen over de bescherming van persoonlijke gegevens.

De eerste eID met vingerafdrukken werd in Lokeren uitgereikt aan burgemeester Anthuenis (Open VLD) door federaal minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V). Na de overhandiging poseerde Anthuenis trots met zijn nieuwe exemplaar.

Hij liet zijn identiteitskaart echter ook fotograferen door een fotograaf van Het Laatste Nieuws, dat een tijdlang een close-up van de kaart - zowel de voorkant als de achterkant - op zijn website plaatste. Waarmee persoonlijke gegevens van Antheunis, zoals rijksregisternummer, kaartnummer, handtekening en vervaldatum van de kaart, voor iedereen te grabbel waren gegooid.

De foto’s bleven bovendien urenlang online staan op de nieuwssite, ook nadat op socialenetwerksite Twitter al heel veel kritiek was verschenen op de slordige manier waarop Antheunis blijkt om te springen met zijn persoonlijke gegevens. Intussen werden de beelden wel aangepast.

Deze foto stond een tijdlang - en met alle gegevens zichtbaar - op de website van Het Laatste Nieuws. Foto: HLN/Geert De Rycke

‘Ironiemeter ontploft’

‘Staat burgemeester Filip Anthuenis nu écht op HLN met zijn geboortedatum, kaartnummer, handtekening en rijksregisternummer?’, vroeg privacy-expert Matthias Dobbelaere-Welvaert zich af. ‘Ik heb een vrij goed idee wie het volgende slachtoffer van identiteitsfraude zal zijn. De ironiemeter is zonet ontploft.’

De Standaard-huiscartoonist Steven Degryse (Lectrr), eveneens erg uitgesproken over privacykwesties, spaarde evenmin zijn kritiek. ‘Dit zijn dus de genieën die uw privacy willen ‘beschermen’. Maar wel zelf hun eigen gegevens nodeloos op het internet te grabbel gooien.’

Controverse over vingerafdrukken

De lancering van de nieuwe identiteitskaart ging al gepaard met heel wat zorgen rond de bescherming van gevoelige gegevens, vooral dan over de registratie van vingerafdrukken op de kaart, en de (tijdelijke) opslag van de vingerafdrukken van de bezitters in een centrale databank. Een noodzakelijke maatregel in de strijd tegen identiteitsfraude, zo noemde de regering die nieuwigheid. De Privacycommissie, nu Gegevensbeschermingsautoriteit, gaf een ongunstig advies wegens ‘overmatig’ en ‘niet conform de privacywet’.

Toch zette de ministerraad afgelopen september het licht op groen. Zo zei minister De Crem dat Europa de nieuwe maatregel verplichtte. Hij beloofde verder dat ieders gegevens goed beschermd zouden worden. Tenzij iemand zelf zijn kaart laat fotograferen en publiceren, uiteraard.