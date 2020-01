Vastgoedtransacties vallen terug na uitdoving woonbonus

Na een uitzonderlijke piek op de vastgoedmarkt, is het aantal transacties begin januari met een kwart gedaald tegenover begin 2019. Dat blijkt uit de nieuwe notarisbarometer.

2019 was het drukste jaar ooit op de Belgische vastgoedmarkt. De Belgische notarissen noteerden vorig jaar 8,9 procent meer transacties dan in 2018. Hoewel die stijging voor de drie gewesten gold, was de stijging in Vlaanderen nog meer uitgesproken (+10,8 procent). Dat blijkt uit de notarisbarometer, die vandaag wordt gepubliceerd.

Volgens notaris Bart van Opstal, de woordvoerder van Notaris.be, zijn er verschillende redenen voor dat recordjaar. In de eerste plaats zijn er de nog steeds lage rentevoeten. Maar ook de strengere normen op de huurmarkt – zoals dubbele beglazing – hebben er volgens Van Opstal toe geleid dat verhuurders hun woning liever verkochten dan te renoveren.

Woonbonus

In Vlaanderen heeft ook de aangekondigde uitdoving van de woonbonus, vanaf 1 januari 2020, een (ver)koopgolf op gang gebracht. ‘Zeker in oktober en november was het heel hectisch op de vastgoedmarkt’, zegt Van Opstal. ‘In de week van 28 oktober tot 3 november steeg het aantal dossiers met 122 procent. Het laatste kwartaal registreerde we in totaal een kwart meer vastgoeddossiers dan in dezelfde periode in 2018.’ Er gingen vooral meer woonhuizen (+34 procent) over de toonbank.

Maar eind november begon de terugval. Vanaf dan was het te kort dag om nog van de woonbonus te profiteren, omdat de compromis voor januari getekend moest zijn. Ook in januari zet die terugval zich door. De notarissen hebben de eerste twee weken een kwart minder vastgoeddossiers verwerkt dan in de eerste twee weken van 2019.

Gemiddelde prijs woonhuis stijgt

Een gemiddeld woonhuis in België kostte vorig jaar 262.196 euro, 4,2 procent of 11.000 euro meer dan in 2018. Gecorrigeerd voor inflatie gaat het om een stijging met 3 procent. (7.500 euro). In Brussel was de stijging het grootste: + 5,5 procent. Daar kostte een gemiddeld woonhuis 478.603 euro.

In Vlaanderen was de gemiddelde prijs van een woonhuis 287.353 euro, volgens de notarisbarometer. Hoewel de prijzen in alle provincies zijn gestegen, was die stijging niet overal even groot. ‘De afgelopen vijf jaar stegen de prijzen het meest in Antwerpen en Oost-Vlaanderen’, zegt notaris Bart van Opstal. Voor appartementen blijft West-Vlaanderen de duurste provincie, onder invloed van de duurdere kustappartementen.