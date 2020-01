Picanol zoekt koortsachtig oplossing voor cyberaanval

Weefgetouwenproducent Picanol was gisteren nog volop bezig om de schade van de cyberaanval in kaart te brengen. Het bedrijf ligt wellicht nog de hele week plat.

Oicanol, dat in het weekend getroffen werd door een cyberaanval, lag ook gisteren nog stil en maakte bekend dat het wellicht deze week niet meer opstart. Picanol heeft een klein legertje IT-mensen op de been gebracht om het probleem aan te pakken. Behalve de eigen IT-afdeling gaat het om externe experts. ‘Ik weet niet of het er honderd zijn, zoals je vraagt, maar toch tientallen’, zegt woordvoerder Frederic Dryhoel.

Die teams waren gisteren nog bezig na te gaan welke systemen allemaal besmet zijn. Dat is nodig voor aan de volgende stap gedacht kan worden: een heropstart van de systemen. De impact voor Picanol is bijzonder groot omdat het bedrijf veel geïnvesteerd heeft in automatisering en robotisering. Maar zo’n vergaande automatisering houdt ook risico’s in.

‘We hebben bijvoorbeeld een geautomatiseerd magazijn dat de stukken naar de verschillende werkposten brengt. Die aanvoer ligt nu plat, waardoor er niet meer geproduceerd kan worden’, zegt Dryhoel. Picanol heeft fabrieken in België, Roemenië en China. Ze werden allemaal getroffen. Een weefgetouw een week of twee weken later leveren, is misschien niet altijd een heel groot probleem, maar Dryhoel is voorzichtig. ‘Het hangt van klant tot klant af. En we produceren ook onderdelen voor andere machinebouwers. Die rekenen op een just in time aanlevering.’

Picanol is ook aan het kijken of het de verscheping van machines en onderdelen anders kan organiseren om verloren tijd in te halen. Betalen aan de ransomware-daders zou geen optie zijn. Een bron bij Picanol: ‘We gaan zeker niet betalen.’ Maar Dryhoel zelf doet daarover nog geen uitspraken. Ook over de omvang van het losgeld dat gevraagd wordt, blijft hij discreet. ‘In het belang van het onderzoek.’

Andere bedrijven

Gisteren waren er wel verhalen over andere firma’s die getroffen zouden zijn. Volgens twee verschillende bronnen zou Perrigo in België (het vroegere Omega Pharma) IT-problemen hebben ondervonden. Een medewerker liet verstaan dat er een issue was, maar verwees naar de communicatiedienst, die vervolgens onbereikbaar was. Bij Decospan bleek het om een minimaal, geïsoleerd incident te gaan. In Brugge was dan weer Oxfam het slachtoffer. Er werd als losgeld één bitcoin gevraagd. Ook daar was men niet van plan te betalen. Picanol kon gisteren niet zeggen of het verzekerd was tegen dergelijke aanvallen.