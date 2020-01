Democraten eensgezind in laatste debat voor eerste voorverkiezing: ‘Trump moet weg!’

Dertien kandidaten nog, minder dan drie weken vóór de eerste Democratische voorverkiezing in Iowa: het is ongezien. In het laatste grote debat voor de start, leek het een minder groot probleem dan gedacht. Een woordenstrijd op niveau over inhoud en zonder vuile tackles, het kan dus nog in Amerika, en vrijwel iedereen op dit podium gaf de indruk Donald Trump aan te kunnen. Oók de vrouwen.