Colruyt lanceert ‘sociaal’ platform voor boodschappen

Een centje bijverdienen door boodschapen te doen voor ­iemand uit de buurt of uw boodschappen laten brengen ­tegen betaling? Dat principe lanceert Colruyt Group als test bij Collect&Go en Okay.

De dienst loopt via een nieuwe app ­(Collect&Go Connect) waarop klanten zich kunnen registreren. De test gebeurt in zeven winkels van de buurtsupermarkt Okay in West-Vlaanderen en Gent.

De dienstverlening zou vooral ­bedoeld zijn voor kleinere, ­aanvullende boodschappen. Klanten kunnen op de app een boodschappenlijstje opstellen en aangeven waar, wanneer en ­tegen welke vergoeding ze de boodschappen graag geleverd krijgen. Wie toch naar de winkel moet, kan die dan meteen ­meebrengen en afleveren.