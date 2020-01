Nieuwe video toont twee raketten die Oekraïens vliegtuig raken

The New York Times publiceert een nieuwe video van de twee raketten die het Oekraïens vliegtuig in Iran geraakt hebben. Iran heeft dat inmiddels ook toegegeven.

Donderdag had The New York Times al een video gepubliceerd van het moment waarop één raket het vliegtuig raakt. Dit keer gaat het om een video die de impact van de twee raketten lijkt te tonen. Bij de crash van vlucht 752 kwamen alle 176 inzittenden om. De raketten werden vijf dagen na de dood van de Iraanse generaal Qassem Soleimani door de Verenigde Staten afgevuurd, en enkele uren nadat Iran raketsalvo’s had afgevuurd op Iraakse basissen.

Dit weekend nam het Iraanse leger de verantwoordelijkheid voor de fout en gaf het toe dat Iraanse raketten het vliegtuig hadden geraakt.

De tweede video toont een eerste raket, en dan ongeveer 23 seconden later een tweede raket. Het vliegtuig crasht niet meteen, maar vliegt nog even verder, richting de luchthaven van Teheran, waarna het uiteindelijk neerstort. Volgens The New York Times zijn de authentieke beelden opgenomen op een dak in het dorp Bid Kaneh.