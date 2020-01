Angola en McIntosh behalen met Oostende belangrijke zege in Litouwen

Met een verdiende 68-76-zege tegen BC Lietkabelis heeft Filou Oostende zijn vierde plaats in poule A van de Champions League versterkt. Op basis van een beresterk derde kwart haalden de Zeekapiteins de zege binnen.

De West-Vlamingen lieten hun 23-27-voorsprong ontfutselen en keken aan de rust tegen 39-34-cijfers aan. Vooral de afwerking voorbij de driepuntlijn (1 op 12) was toen heel pover. In het derde kwart aten de Zeekapiteins de thuisploeg echter met haar en huid op. Thompson (14 punten, 7 rebounds) opende efficiënt, maar geraakte in vroege foutenlast. Angola (19 punten, 9 rebounds) nam zijn dominante rol over. Na acht minuten had Oostende een 2-21-run op het bord gespijkerd. Toch liet Lietkabelis zich bij die 39-55-achterstand niet uit het lood slaan. McIntosh (17 punten, 6 rebounds) en co waren echter wakker genoeg om de zege vast te houden.

Op weg naar play-offs

Oostende blijft dus na elf van de veertien speeldagen op de vierde plaats geparkeerd. Die positie heeft recht op deelname aan de play-offs. Oostende win zes van zijn elf matchen. Holon, dat Straatsburg klopte, volgt op één zege maar de Oostendenaars wonnen wel hun twee onderlinge duels tegen de Israëliërs.

LIETKABELIS: (21 op 60 waarvan 4 op 22 driepunters, 22 op 26 vrijworpen, 18 fouten) DIMSA 1-9, LIPKEVICIUS 3-2, SAKIC 9-2, VALINSKAS 10-4, SAJUS 9-3, Maldunas 2-0, Biruta 0-0, Kuksiks 3-0, Normantas 2-9.

OOSTENDE: (29 op 60 waarvan 4 op 21 driepunters, 14 op 15 vrijworpen, 23 fouten) MWEMA 4-2, ANGOLA 4-15, DJORDJEVIC 4-2, THOMPSON 4-10, SYLLA 0-0, Desiron 4-2, McIntosh 6-11, Buysse 3-0, Schwartz 5-0, van der Vuurst 0-0, Troisfontaines 0-0.

KWARTS: 17-16, 22-18, 9-26, 20-16