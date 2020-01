Carrefour botst op privacy met vingerafdrukbetalingen

Klanten van Carrefour zullen in België met een vingerafdruk kunnen betalen. De supermarktketen zet door met de plannen. De Belgische privacywaakhond ziet ‘een ernstig probleem’ en dreigt met een formeel onderzoek.

Eerder al deed Carrefour testen met het linken van klantenkaarten aan vingerafdrukken. Nu zullen testen volgen met betalingen via een vingerafdruk. ‘Het is de bedoeling die mogelijkheid aan te bieden aan klanten die het willen’, aldus een woordvoerster. ‘Als de testen succesvol zijn natuurlijk’. Er zal een eenmalige registratie van de vingerafdrukken nodig zijn, en dus een link met een bankrekening. Carrefour denkt dat klanten vooral in stedelijke gebieden vragende partij zullen zijn voor de nieuwe betaalmethode.

De plannen van Carrefour lokten eerder al vragen uit van de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit, de privacywaakhond in ons land. ‘Er is beslist om de plannen voort te zetten’, zegt een woordvoerster.

De Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit bevestigt de contacten met Carrefour, maar stelt zich zeer ernstige vragen bij de plannen van de supermarktketen. ‘Er stelt zich wel degelijk een probleem. Voor ons is dit zeer ernstige materie’, zegt voorzitter David Stevens, die de communicatie van Carrefour erg ongelukkig noemt.

‘Wat is meerwaarde?’

De Gegevensbeschermingsautoriteit is vooral bezorgd omdat het om biometrische gegevens gaat die Carrefour wil ophalen. ‘Dat zijn gegevens die je niet kunt veranderen. Een paswoord kan je wijzigen, een vingerafdruk niet. Wat gebeurt als ingebroken wordt in zo’n databank?’ De privacywaakhond vraagt zich dan ook af wat de meerwaarde is van betalen met vingerafdrukken, als er al zoveel betaalmethodes bestaan.

Een formeel dossier of inspectie loopt nog niet, maar dreigt nu wel. ‘De kans is zo goed als nihil dat er geen onderzoek komt’, aldus Stevens. Carrefour riskeert sancties, een verplichting om de verwerking van de vingerafdrukken stop te zetten en zelfs een miljoenenboete.

Carrefour verwacht geen problemen. ‘In Roemenië doen we dat al een tijdje. De privacyregels zijn er dezelfde als hier. Dat loopt daar goed’, klinkt het bij de keten. Carrefour behoudt het vertrouwen. ‘Het is logisch dat er een onderzoek komt. De privacywaakhond moet zijn werk doen. Maar we verwachten geen problemen. Dit gaat om Europese wetgeving.’