53-jarige vrouw omgekomen bij dodelijk ongeval in Asse

In het Vlaams-Brabantse Asse is dinsdagnamiddag een 53-jarige vrouw om het leven gekomen bij een verkeersongeval.

Het ongeval gebeurde omstreeks 13.30 uur op het kruispunt van de Nieuwstraat en de Bloklaan, waar de vrouw door een vrachtwagen werd aangereden toen ze de baan overstak. Door het ongeval werd de omgeving afgesloten, wat heel wat verkeershinder veroorzaakte.

Volgens de politie was de vrouw vermoedelijk op weg naar haar woning toen ze de baan overstak. Ze deed dat echter niet op het zebrapad aan het kruispunt, dat door verkeerslichten geregeld wordt.

‘Een getuige zag de vrouw vlak voor de bestuurderscabine van de vrachtwagen staan op het moment dat deze stilstond in de wachtrij voor het verkeerslicht’, zegt Fred Scrayen, woordvoerder van de politie AMOW. ‘De vrachtwagenchauffeur had net ervoor nog een aantal voetgangers laten oversteken op het zebrapad. Toen de wachtrij opnieuw in beweging kwam, werd de vrouw aangereden. Ze werd met levensbedreigende verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis, waar ze later bezweek aan haar verwondingen.’

Het parket stelde een verkeersdeskundige aan om de omstandigheden van het ongeval te onderzoeken. Burgemeester Van Elsen van Asse heeft contact opgenomen met de familie van het slachtoffer, die hij persoonlijk kent.

Psychologische hulp

De dienst slachtofferbejegening van de politie ving zowel de vrachtwagenchauffeur als de getuigen en de familie op. ‘Voor een aantal leerlingen van een nabijgelegen school, die ook getuige waren, werd ook een debriefing georganiseerd. De politiemensen die de vaststellingen deden, kunnen ook op psychologische ondersteuning rekenen’, aldus de woordvoerder van de politie.

De gemeente Asse was volgens de politie al van plan om het bewuste kruispunt opnieuw in te richten, samen met de Bloklaan, het Muurveld en het Hofveld. ‘Op middellange termijn zal de Rondweg het doorgaand verkeer, in het bijzonder het vrachtverkeer, in het centrum van Asse beperken.’