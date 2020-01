‘Men lijkt niet te willen snappen dat de PS niét met N-VA zal regeren’

Onder informateurs Coens (CD&V) en Bouchez (MR) is de federale regeringsvorming niet vooruit- maar achteruitgegaan. Dat zegt Brussels minister-president Rudi Vervoort (PS). Reculer pour mieux sauter? ‘Wat de PS wil, is heel duidelijk. Zelfs de CD&V is voor één keer duidelijk. Het is aan de MR om klare wijn te schenken.’