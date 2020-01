Emir Kir slaat mea culpa over omstreden bezoek van Turkse delegatie

‘Ik sla mea culpa, ik betreur dat ik de delegatie ontvangen heb.’ Dat zegt burgemeester van Sint-Joost-ten-Node Emir Kir (PS) aan Le Soir, na een bezoek van zes Turkse burgemeesters, van wie er twee lid zijn van een Turkse ultranationalistische partij.

‘Ik zou het niet opnieuw doen’, zegt Kir over het bezoek. De populaire PS’er moet door het stof over het bezoek van de twee burgemeesters die lid bleken van de MHP, een Turkse ultranationalistische partij die banden heeft met de Grijze Wolven. Hij verscheen dinsdag voor de tuchtcommissie van de Brusselse PS. In Franstalig België maakte het bezoek veel reacties los.

‘Ik heb spijt van mijn gebrek aan waakzaamheid’, zegt het PS-kamerlid aan Le Soir. ‘Ik had er vertrouwen in dat, omdat de delegatie ontvangen was door de Europese instellingen, er geen problemen zouden zijn’, verklaart hij. ‘Ik betreur formeel dat ik deze delegatie ontvangen heb.’