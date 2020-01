Noodnummer 1722 actief wegens risico op storm of wateroverlast

De FOD Binnenlandse Zaken deelt dinsdag mee dat het nummer 1722 tijdelijk wordt geactiveerd, omdat het KMI waarschuwt voor slecht weer. Er is risico op storm en wateroverlast.

Het nummer 1722 wordt preventief geactiveerd wanneer een storm of wateroverlast wordt aangekondigd. Het feit dat het nummer wordt geactiveerd, zegt echter niets over de ernst van de waarschuwing en de omvang van de eventuele schade.

De bedoeling is dat mensen voor niet-dringende brandweerinterventies naar het nummer 1722 bellen, zodat het noodnummer 112 beschikbaar blijft voor mensen die dringende medische hulp of dringende hulp van de brandweer nodig hebben.

Het is niet de bedoeling naar 1722 te bellen voor schade waarbij geen brandweerinterventie nodig is. In dat geval is een gekwalificeerde professional aangewezen.