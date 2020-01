Cyberaanval Picanol: mogelijk week lang geen productie meer

Weefgetouwenproducent Picanol houdt er rekening mee dat er deze week niet meer geproduceerd zal worden. Cybercriminelen eisen losgeld van het bedrijf.

Het bedrijf zegt er in een persmededeling alles aan te doen de cyberaanval op te lossen. ‘Op basis van de huidige situatie houdt Picanol Group er evenwel rekening mee dat er deze week niet meer geproduceerd zal worden. Prioriteit is om een veilig herstel van de IT-systemen mogelijk te maken.’ De geraamde omzet van Picanol in 2019 is 540 miljoen euro. Puur rekenkundig zou dit een omzetverlies van 10 miljoen euro kunnen betekenen. Het bedrijf geeft zelf geen cijfers vrij over de financiële schade.

Maandag lieten cybercriminelen ransomware (of gijzelsoftware) los op de computersystemen van Picanol. Daardoor moest het bedrijf het merendeel van zijn productie in Ieper, maar ook die in zijn vestigingen in Roemenië en China, stilleggen.

Dinsdag werd het aandeel van Picanol op de beurs van Brussel geschorst. Het is nog niet duidelijk wanneer de handel in het aandeel weer zal hervat worden.

Volgens onze informatie hebben de aanvallers losgeld geëist van Picanol. Dat was vorig jaar ook bij het bedrijf Asco, een fabrikant van gesofisticeerde vliegtuig­onderdelen, het geval, maar dat bedrijf heeft altijd ontkend geld te hebben betaald.

‘Wereldwijd zit dit soort cybercriminaliteit, aanvallen met ransomware, in de lift’, zei Katrien Eggers van het Centrum voor Cybersecurity België (CCB) vandaag in De Standaard. ‘Iedereen kan het slachtoffer worden: van gamers tot beoefenaars van zelfstandige beroepen, ziekenhuizen, grote bedrijven en de overheid. In Frankrijk legde ransomware 120 ziekenhuizen plat. Ook een Belgisch ziekenhuis was al slachtoffer.’