Peterhansel wint zijn derde etappe in Dakar 2020, leider Sainz staat onder druk

De Fransman Stéphane Peterhansel (MINI) heeft de negende etappe in de Dakar bij de wagens gewonnen. Voor monsieur Dakar is het al zijn derde etappezege in deze Dakar. Peterhansel hield in de 415 km lange etappe richting Haradh Nasser Al-Attiyah (Toyota Hilux) af. De Qatarees eindigde als tweede op 15 seconden van de Franse ritwinnaar. Leider Carlos Sainz (MINI) reed lek en verloor 6:31 op Peterhansel en 6:16 op eerste achtervolger Al-Attiyah die genaderd is tot op 24 seconden. Peterhansel is derde op 6:38.

Mathieu Serradori en Fabian Lurquin (Century) moesten vandaag als eerste de woestijn in, een weinig benijdenswaardige taak voor het duo dat maandag de achtste etappe won. Het was een historische etappezege. Serradori was de eerste amateur in 32 jaar die erin slaagde om een etappe te winnen in de Dakar. Zonder enige ervaring om als eerste het parcours te openen stonden Serradori en Lurquin voor een moeilijke opdracht. Na 50 km moesten ze al 3:32 toegeven op de snelste rijder waarna het tijdverlies almaar opliep om uiteindelijk als zeventiende te eindigen op 28:09. In de stand zakken Serradori-Lurquin naar de achtste plaats en moeten ze opnieuw Ten Brinke-Colsoul (Toyota Hilux) laten voorgaan die vandaag als zevende eindigden op 8:30 van Peterhansel.

Van de favorieten nam Nasser Al-Attiyah de beste start. Na 50 km had hij 11 seconden voorsprong op Carlos Sainz en 28 seconden op Peterhansel. Na 104 km nam Peterhansel de leiding over, maar echt groot was zijn voorsprong nooit. Na 244 km bedroeg de maximale voorsprong 52 seconden om aan de finish een bonus van slechts 15 tellen over te houden. Na een derde van de etappe moest Sainz stoppen om een lekke band te vervangen waarna hij snel terug in het ritme van zijn rechtstreekse concurrenten zat.

Sainz Foto: Photo News

In de stand is de voorsprong van Sainz verwaarloosbaar: slechts 26 seconden scheiden Sainz en Al-Attiyah. Eigenlijk had de Qatarees aan de leiding moeten staan, ware het niet dat hij na afloop van de tweede etappe drie minuten straftijd kreeg omdat hij een alarmsignaal in de wagen negeerde. Het sentinel systeem geeft aan wanneer een wagen wil inhalen. Wie dergelijk signaal negeert, wordt bestraft. In het geval van Al-Attiyah wou hij Carlos Sainz niet voorbij laten.

Stéphane Peterhansel is met 6:38 ook nog niet uitgeteld voor de eindzege. Het zou dus zomaar kunnen dat de Fransman straks zijn 14e Dakar wint en zo de eerste rijder wordt die op alle drie continenten waar de Dakar georganiseerd werd de moeder der aller rallyraids weet te winnen.

Karginov wint opnieuw bij de vrachtwagens

Andrey Karginov (Kamaz) heeft dinsdag zijn vijfde Dakar-etappe gewonnen, zijn vierde opeenvolgende. De Wit-Rus Siarhei Viazovich (Maz) was zijn eerste achtervolger op 3:19. Titelverdediger Nikolaev (Kamaz) reed de derde tijd op 9:24. In de stand loopt Karginov verder uit op Anton Shibalov (Kamaz), die dinsdag de achtste tijd reed op 11:29.

Net als de voorbije dagen domineerde Karginov de rit van meet af aan. Na 50 km had hij al een voorsprong van 52 seconden op Viazovich waarna de kloof alleen maar groter werd. De Rus degradeert de andere truckers tot figuranten.

Pascal De Boor, Stefan Slootjes en Jan Van Der Vaet (Renault) reden de twaalfde tijd op 15:40 van Karginov.