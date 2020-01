Marc Coucke licht toe: ‘Ik heb de uitdaging bij Anderlecht onderschat’

Nadat het sportieve luik afgelopen zomer hertekend werd bij RSCA Anderlecht met de komst van Vincent Kompany, wordt nu het bestuur door elkaar geschud. Opvallend daarbij is dat Coucke ook Wouter Vandenhaute, destijds zijn concurrent om de club te kopen, ook mee aan boord trekt. ‘Dat is net een goede reden’, vertelt hij bij Sporza.

Een nieuwe ceo, twee nieuwe leden in de raad van bestuur en zijn voormalige concurrent in de strijd om de club als adviseur. Coucke heeft wat teweeggebracht in het Lotto Park. Maar de keuze voor Vandenhaute is de meest opvallende, al ziet de voorzitter van paars-wit dat anders. ‘Dat hij toen ook de club wou kopen, is misschien net een goede reden. Wouter is al tientallen jaren kind aan huis op Anderlecht en hij is ook sportief gebleven toen de club voor mij had gekozen. Bovendien hebben we al lang een goed persoonlijk contact. Tijdens mijn koersperiode hadden we de traditie om één keer per jaar uitgebreid te lunchen en dat waren altijd intense en inspirerende gesprekken.’

(lees verder onder de foto)

Coucke en Vandenhaute, vrienden in de koers. Foto: Photo News

En dus dacht Coucke aan Vandenhaute toen hij de het organigram wilde hertekenen. ‘Een paar maanden geleden heb ik Wouter gesms’t dat ik onze etentjes samen miste en zo hebben we de draad weer opgepikt. Zijn passie voor de club bleek onverminderd, al maakte hij me wel meteen duidelijk dat hij een operationele rol of een rol als bestuurder niet zag zitten. Maar we zijn met open vizier blijven praten en dat is uitgemond in het plan dat de raad van bestuur vandaag heeft goedgekeurd. En daar ben ik persoonlijk heel blij mee.’

‘Nieuwe stap’

Het is al de derde serieuze ommezwaai sinds Coucke de plak zwaait. Een succes is zijn regeerperiode in Anderlecht nog niet te noemen. ‘In het eerste gesprek met Wouter ben ik open en eerlijk geweest over hoe ik deze uitdaging heb onderschat. De beslissing om Anderlecht te kopen, heb ik snel moeten nemen. Er was een heel korte verkoopsprocedure. Wat de komst van Vincent Kompany betreft, daar sta ik nog altijd achter. In de gesprekken met Wouter en Karel (Van Eetvelt, nvdr.) heb ik gemerkt dat ze op een positief constructieve manier naar het project-Kompany kijken, en niet van plan zijn om het kind met het badwater weg te gooien. Dus is dit geen derde koerswijziging, maar een nieuwe stap in dezelfde, goede richting’, besluit hij bij Sporza.