Van Eetvelt: ‘Twee weken geleden gevraagd door Coucke’

Karel Van Eetvelt is onverwacht de nieuwe ceo van Anderlecht geworden. ‘Ik hou ervan mensen te verrassen’, zegt hij in een eerste reactie.

Van Eetvelt zegt dat hij rechtstreeks door Anderlecht-voorzitter Marc Coucke is aangesproken om ceo te worden. Dat gebeurde twee weken geleden. ‘Het aanbod was zo concreet dat het snel is gegaan’, zegt hij.

Vanaf april ruilt hij Febelfin, waar hij twee jaar topman was, voor de voetbalclub van Marc Coucke. ‘Mijn roots liggen in de sport’, legt hij uit. ‘En ik heb altijd gezegd: als er zich ooit een geweldige uitdaging aandient in de sport, dan spring ik op die trein. Twee weken geleden, op het einde van de kerstvakantie, was die uitdaging er.’

Van Eetvelt zegt dat zijn ervaring in het voetbal beperkt is tot de jaren dat hij zelf speelde. ‘Maar het structureren, veranderen en leiden van een organisatie doe ik al jaren met passie en gedrevenheid. Het is een bijzondere uitdaging om dit nu ook voor Anderlecht te gaan doen, de club waarvoor ik al van mijn zesde supporter ben.’

Om 16 uur geeft Van Eetvelt meer toelichting op een persbriefing bij Anderlecht.

Wouter Vandenhaute: ‘Opnieuw club maken waar winnen in cultuur zit’

Mediaman Wouter Vandenhaute wordt de externe adviseur van Karel Van Eetvelt. Vandenhaute is bezieler van de wielerklassiekers Flanders Classics en voorzitter van de Raad van Bestuur van De Vijver Media. Al 25 jaar heeft hij een plaats op de eretribune bij Anderlecht en dus kent hij het huis door en door.

‘Ik ben aangenaam verrast over de open, constructieve gesprekken die ik met de voorzitter kon voeren’, zegt Vandenhaute. ‘Op basis daarvan heb ik besloten om als extern adviseur de nieuwe ceo en de raad van bestuur, die alle strategische beslissingen neemt, bij te staan. Met mijn expertise op diverse terreinen wil ik graag meehelpen om van Anderlecht opnieuw een club te maken waar winnen in de cultuur zit.’

Marc Coucke: ‘Opnieuw naar de top van het Belgisch voetbal’

Voorzitter Marc Coucke is ervan overtuigd dat de club, met de komst van de nieuwe vooraanstaande figuren uit diverse sectoren opnieuw enkele belangrijke stappen zal zetten. ‘Met de komst van onder anderen Karel en Wouter kunnen we onze organisatie nu nog meer vormgeven, structureel verder moderniseren en ons strategisch en sportief opnieuw op weg zetten naar de top van het Belgisch voetbal.’

Naast Van Eetvelt en Vandenhaute krijgt ook de raad van bestuur nog twee onafhankelijke leden. Philippe Close (PS), sinds 2017 burgemeester van Brussel, en Patrick Lefevere, de wielermanager van Deceuninck – QuickStep.