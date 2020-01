Dat de twee wolven August en Noëlla elkaar al ontmoet hadden, was duidelijk nadat boswachters twee kruisende wolvensporen hadden gevonden. Nu zijn ze ook voor het eerst samen op beeld gevat. Ze werden op 9 januari samen gespot door de wildcamera’s van het instituut voor natuur-en bosonderzoek (Inbo).

August vertoeft al langer in ons land, op 30 december werd Noëlla voor het eerst in Limburg gezien op een wildcamera. Volgens Koen Van Den Berge van het ­Instituut voor ­Natuur- en Bosonderzoek hield de wolvin zich al langer op in de buurt van een geurspoor van ­August.

‘Deze beelden bewijzen het: de wolven zijn onmiskenbaar een koppel’, zegt Koen Van Den Berge van het Inbo. ‘De beelden tonen nadrukkelijk dat de wolven elkaar accepteren. Er is zeker geen agressiviteit naar elkaar toe, integendeel. Op een van de beelden is te zien hoe Noëlla zich onderdanig opstelt als nieuwkomer. In dit geval staat onderdanigheid gelijk aan vriendelijkheid. Het is dus het begin van een nieuwe romance.’ De twee kunnen dit jaar nog welpjes hebben, aangezien de paartijd in februari valt.

De overheid roept iedereen op om de wolven, een beschermde diersoort, geen kwaad te doen. De vorige partner van August, Naya, en haar welpjes werden hoogstwaarschijnlijk om het leven gebracht. Volgens de Natuurinspectie van het Agentschap Natuur en Bos (ANB) werden ze kwaadwillig doodgeschoten door professionelen. Er werd een onderzoeksrechter aangesteld om haar dood te onderzoeken.

Wolven kunnen schade veroorzaken bij veehouders. Wie preventieve maatregelen wil nemen om zijn dieren te beschermen, kan daarvoor beroep doen op steun vanuit Vlaanderen. Wie denkt een wolf gezien te hebben, kan dat melden op de website van Welkom Wolf.