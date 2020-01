Coucke haalt Karel Van Eetvelt, Wouter Vandenhaute en Patrick Lefevere binnen bij Anderlecht

Karel Van Eetvelt, de voormalige Unizo-topman en huidige ceo van bankenfederatie Febelfin, wordt de nieuwe ceo van voetbalclub Anderlecht. Wouter Vandenhaute wordt sportief adviseur, Patrick Lefevre treedt toe tot de raad van bestuur.

Anderlecht beleeft een sportieve maar ook een financiële crisis. Om orde op zaken te stellen, zal Marc Coucke nieuwe mensen aantrekken.

Het gaat in de eerste plaats om Wouter Vandenhaute en Karel Van Eetvelt. Vandenhaute is de voormalige topman van Woestijnvis, maar organiseert ook grote wielerwedstrijden zoals de Ronde Van Vlaanderen. Sinds kort heeft hij ook het makelaarsbedrijf Lets Play. Met al zijn kennis van sport zal Vandenhaute extern sportief adviseur worden. Michael Verschueren blijft wel sportief directeur en zal dus de transfers blijven doen, maar hij verdwijnt uit de raad van bestuur. Opvallend is dat Vandenhaute destijds ook Anderlecht wou overnemen.

Daarnaast komt ook Karel Van Eetvelt RSCA versterken. De voormalige Unizo-topman en huidige ceo van bankenfederatie Febelfin kondigde er zijn afscheid aan, maar terwijl iedereen dacht dat hij in de politiek zou stappen wordt hij ceo van Anderlecht. Hij gaat er vanaf 1 april ceo Jo Van Biesbrouck vervangen en moet voor financiële orde zorgen. Van Biesbroeck blijft zijn opvolger nog enkele maanden bijstaan om de overgang vlot te laten verlopen.

Mediaman Wouter Vandenhaute wordt de externe adviseur van Karel Van Eetvelt. Vandenhaute is bezieler van de wielerklassiekers Flanders Classics en voorzitter van de Raad van Bestuur van De Vijver Media (met o.a. productiehuis Woestijnvis en tv-zenders VIER, VIJF en ZES). Al 25 jaar heeft hij een plaats op de ere-tribune bij Anderlecht en dus kent hij het huis door en door.

Raad van bestuur

Daarnaast treden ook wielermanager Patrick Lefevre en burgemeester van Brussel Philippe Close (PS) toe tot de raad van bestuur van RSCA als onafhankelijke leden die voor extra know-how kunnen zorgen.

'Met deze beslissingen willen we de operationele werking en de strategische positie van de club versterken om Anderlecht opnieuw slagvaardiger en daadkrachtiger te maken', zo duidt voorzitter Marc Coucke deze structurele wijziging.