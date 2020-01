Wie zit er nog in de race voor het Witte Huis?

Van de meer dan 25 Democratische presidentskandidaten blijven er nog 12 over, nadat Cory Booker wegens tegenvallende resultaten uit de race naar het Witte Huis is gestapt. Bij de Republikeinen zijn er maar twee kandidaten die het durven op te nemen tegen huidig president Donald Trump.

Op 3 november is het zover: dan kiezen de Verenigde Staten een nieuwe president. Bij de Democraten is het nog steeds niet duidelijk wie het zal mogen opnemen tegen de Republikeinse concurrent. De kandidaten kunnen zich vooral profileren via de debatten, maar daar heb je een uitnodiging voor nodig. Wie niet voldoende scoort in de polls, mag zijn of haar visie niet komen verdedigen.

Tot nu toe hielden de Democraten zes debatten, bij het laatste stonden er maar zeven kandidaten op het podium. Vooral Joe Biden (76), Elizabeth Warren (69), Pete Buttigieg (38) en Bernie Sanders (77) gaan met de aandacht lopen. De andere kandidaten zijn Andrew Yang, Tom Steyer, Deval Patrick, Amy Klobuchar, Tulsi Gabbard, John Delaney, Michael Bloomberg en Michael Bennet.

Cory Booker (50), de Democratische senator voor New Jersey, is de meest recente afvaller als presidentskandidaat voor zijn partij. ‘Het is met een zwaar gemoed dat ik dit nieuws meedeel: ik heb beslist mijn campagne voor het presidentschap stop te zetten’, zegt Booker. ‘Onze campagne is op een punt aangekomen dat we meer geld nodig hebben (...), geld dat we niet hebben’.

Booker, een gematigde Democraat, beloofde zijn land met ‘radicale liefde’ te leiden. De populariteit van de eerste Afro-Amerikaanse senator voor New Jersey schommelde van in het begin tussen 1 en 3 procent, maar hij slaagde er niet in genoeg fondsen op te halen. Nu Booker uit de race is gestapt, zijn er nog maar drie niet-blanke kandidaten bij de Democraten over, geen enkele in een spilpositie.

Tegenstand voor Trump

Bij de Republikeinse partij zijn er slechts drie kandidaten die president willen worden: de huidige president Donald Trump, Joe Walsh en William Floyd Weld.

Walsh, een 57-jarige oud-politicus die eerder voor de Republikeinse Partij in het Congres zat, bekritiseerde Trump nadrukkelijk in het interview op ABC waarin hij zijn kandidatuur bekendmaakte. Hij noemde Trump ‘ongeschikt’ en zei dat 'het tijd wordt dat iemand opstaat'.

‘Hij is een pestkop en een lafaard en iemand moet hem uitdagen. Het land is klaar met zijn driftbuien, hij is een kind’, aldus Walsh, die stelde dat andere Republikeinen bang zijn om de strijd met de president aan te gaan.

Ook de relatief onbekende libertaire kandidaat William Floyd Weld heeft genoeg van ‘de boosheid, verdeeldheid en politieke blokkering’ en wil zijn intrek nemen in het Witte Huis.