‘Een op drie gemeenten’ heeft netwerkproblemen door storing bij Belnet

Door een technisch probleem bij Belnet dinsdag hebben een op drie Vlaamse steden en gemeenten internetproblemen. Dat zegt de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG).

‘Een op de drie gemeenten heeft netwerkproblemen’, meldt de Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten (VVSG) op Twitter. ‘Het gaat niet om hacking, wel om een technisch defect bij de provider. De provider doet er alles aan om het probleem zo snel mogelijk op te lossen.’

Het gaat in totaal om tussen de 90 en 100 gemeenten in Limburg, West-Vlaanderen, Antwerpen en Vlaams-Brabant, of goed 1 op de 3. De problemen situeren zich vooral in Limburg, delen van Antwerpen, Vlaams-Brabant en het midden van West-Vlaanderen. Het gaat om de gebieden die vroeger onder het Infrax-netwerk vielen. Stadsdiensten kunnen door de internetproblemen hun dienstverlening niet garanderen. Zo heeft de gemeente Harelbeke problemen en ook de stadsdiensten van Kortrijk hebben geen internet. De gemeente Jabbeke, in West-Vlaanderen, laat weten dat haar dienstverlening verstoord is. Mensen kunnen wel ter plaatse terecht aan loketten en ze zijn ook telefonisch bereikbaar. Ook de scholen Howest, Vives en Kulak ervaren problemen, net als Fluvius.

Belnet, het bedrijf dat de IT voor de overheidsdiensten beheert, werkt momenteel aan een oplossing. ‘Onze experten proberen zo snel mogelijk de verbinding te herstellen’, klinkt het. ‘Het is niet duidelijk wanneer de storing zal opgelost zijn.’

Alle klanten werden intussen op de hoogte gebracht. Het bedrijf bevestigt dat het niet om hacking gaat, maar om een technisch probleem tijdens een upgrade.

Belnet biedt connectiviteit aan voor onderzoeksinstellingen, hogescholen en universiteiten en overheden. Particulieren ervaren dus geen hinder door deze storing.