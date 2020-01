De wereldberoemde Nederlandse visagiste en Youtube-ster Nikkie de Jager heeft maandag onthuld dat ze transgender is. ‘Ik wil het jaar beginnen met de waarheid.’

In haar nieuwste video wordt niet gesproken over nieuwe make-upproducten of trends. Nikkie de Jager, die online bekend werd als NikkieTutorials, richtte zich maandag tot haar miljoenen volgers met een ...