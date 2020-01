Venetiaanse kanalen lopen leeg, twee maanden na overstromingen

Het is een opmerkelijk zicht in Venetië. De bekende kanalen zijn bijna volledig opgedroogd door extreem laag tij.

Twee maanden geleden stond iedereen in Venetië nog met de enkels in het water. De overstromingen maakten dat meer dan twee derde van de stad onder water stond. Het was het hoogste tij in 50 jaar. De stad liep miljarden schade op.

Intussen is het water weggetrokken en staat het waterpeil uitzonderlijk laag. Dat bereikte bij laag water een dieptepunt van 50 centimeter onder de zeespiegel. Dat is geen record, op 18 februari 2008 werd nog -83 centimeter genoteerd.

Het grote kanaal waar de drukste lijnen voor openbaar vervoer op pendelen kent nog geen problemen, maar op de kleinere kanalen kunnen de gondels zich niet meer verplaatsen. Dat levert ook problemen op voor de hulpdiensten en voor de huisvuilophaling.