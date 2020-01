De Canadese premier Justin Trudeau heeft in een interview gezegd dat de Canadezen die omkwamen in de vliegtuigcrash in Iran 'thuis in Canada zouden zitten, als er geen spanningen zouden zijn'. Daarmee wijst hij met de vinger naar de VS. Bekijk de uitspraak in de video hierboven.

Vlucht PS752 werd vorige week woensdag neergehaald door Iraans afweergeschut. Het leger heeft toegegeven dat het vliegtuig per ongeluk geraakt werd. De crash kostte het leven aan alle 176 inzittenden, onder wie 57 Canadezen.