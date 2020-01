100.000 Vlamingen schreven zich in voor ‘Start to Kamp Waes’: dit staat hen te wachten

De makers achter ‘Kamp Waes’ hebben hun eerste trainingsschema gelost. Het eerste schema zou een halfuurtje per dag in beslag nemen. Volgens de makers moet je het idealiter drie keer per week uitvoeren.

Ruim 100.000 Vlamingen hebben zich ingeschreven voor ‘Start to Kamp Waes’. Het trainingsprogramma belooft deelnemers op acht weken tijd klaar te stomen voor de toelatingsproeven van het Belgische leger. Uiteraard slechts de ‘gewone’ toelatingsproeven, die voor de para’s of Special Forces zijn andere koek.

De training werd uitgewerkt door sportarts Ruud Van Thienen. In 2016 ging hij mee als sportarts met de Belgische delegatie naar de Spelen in Rio. Het schema is gericht op mensen die weinig of niet sporten, het bevat zowel cardio- als krachtoefeningen. Geen paniek, een fitness of gewichtjes heb je niet nodig, het zijn oefeningen waar je je eigen lichaamsgewicht gebruikt.

Foto: een

Nog volgens de makers moet je tussen elke training een rustdag laten. Tijdens het training mag je nooit pijn voelen als je de oefeningen uitvoert. ‘Maar vergeet ook niet dat pijn natuurlijk niet hetzelfde is als verzuring’, aldus de makers van het schema.

‘Dit schema is zo opgebouwd dat je na drie à vier weken een duidelijke verbetering van je uithoudingsvermogen en spierkracht zal zien terwijl het risico op blessures toch erg laag blijft’, klinkt het.

Het volledige schema en instructievideo’s vind je hier.