Topmodel Gigi Hadid mogelijk jurylid in Weinstein-proces

De kans bestaat dat Gigi Hadid moet zetelen in de jury op het proces rond gevallen filmproducer Harvey Weinstein. Het topmodel meldde zich maandag bij de rechtbank met haar oproepingsbrief voor juryplicht.

Twaalf onpartijdige New Yorkers zullen straks beslissen over het lot van Harvey Weinstein, de 67-jarige gewezen filmproducent die zich voor een rechter in Manhattan moet verantwoorden tegen de aanklachten van twee vrouwen die hem onder meer van verkrachting beschuldigen.

De preselectie van de juryleden ging vorige week al van start, maar ook maandag hebben meer dan honderd mogelijke juryleden zich aan de rechter gepresenteerd nadat ze een brief tot juryplicht hadden ontvangen. Onder hen ook topmodel Gigi Hadid, die haar officiële verblijfadres in Manhattan heeft.

Ook vandaag en woensdag worden nog mogelijke juryleden gescreend, de tweede fase van de juryselectie gaat donderdag van start. Dan zullen de mogelijke juryleden meer gedetailleerde vragen over hun achtergrond moeten beantwoorden.

De kans is echter klein dat de 24-jarige Hadid door de rechter en advocaten zal worden goedgekeurd als jurylid. Het model heeft Weinstein immers al eens ontmoet, en kent ook actrice Salma Hayek, die mogelijk als getuige zal worden opgeroepen in de zaak. Hadid zelf meent dat ze ondanks die voorgeschiedenis toch onpartijdig kan blijven als jurylid. ‘Ik denk dat ik nog steeds met een open geest naar de feiten kan kijken’, zei ze aan rechter James Burke.

Hadid is overigens goed bevriend met Cara Delevingne, het Britse model dat Weinstein beschuldigde van seksuele intimidatie. Ook collega Emily Ratajkowski heeft zich recent nog duidelijk uitgesproken over Weinstein.

Twee maanden

Het proces tegen Weinstein ging vorige week van start, en kan makkelijk twee maanden duren. Weinstein zelf beweert onschuldig te zijn en houdt vol dat al zijn seksuele contacten steeds met wederzijdse toestemming hebben plaatsgevonden.

Het is maar het topje van de ijsberg, want de voorbije drie jaar hebben meer dan tachtig vrouwen Weinstein ook publiekelijk beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag, seksuele intimidatie en aanranding. Nog voor het proces in New York van start ging, werd in Los Angeles een nieuwe aanklacht voor seksuele aanranding en verkrachting ingediend.