‘Brokkelbrug’ over E313 gaat permanent dicht

De brug van de Wijnegemsteenweg over de E313 in Wommelgem, waar eind december enkele stukken beton afbrokkelden, blijft permanent afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. In 2022 zal er een nieuwe brug over de E313 worden gebouwd.

De voorbije weken was de brug al voorlopig afgesloten opdat trillingen van gemotoriseerd verkeer niet tot bijkomende schade zouden leiden. Dat ze niet meer opnieuw opengaat, is dus geen grote verrassing. Ook ze versneld afbreken zal niet gebeuren, volgens het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV). Zo kunnen voetgangers en fietsers de brug wel nog gebruiken. Er blijven tot de afbraak inspecties gebeuren om loskomend beton tijdig te detecteren.

‘Uit de verschillende onderzoeken die de afgelopen weken op de brug gebeurd zijn, blijkt dat de voorspankabels die de brugoverspanning dragen door ouderdom en slijtage spanning verliezen’, klinkt het bij AWV. ‘Hierdoor neemt de draagkracht van de brug af en komt de constructie onder druk te staan. Een gevolg daarvan is dat het beton rond de kabels verbrokkelt en los komt. Het is dus belangrijk dat verdere significante belasting van de constructie vermeden wordt.’

Nieuwe brug

De bouw van een nieuwe brug staat gepland voor 2022 en kan volgens AWV niet worden vervroegd, onder meer omdat er belangrijke industriële gasleidingen langs de E313 lopen mogelijk moeten worden verplaatst. De vergunningsaanvraag voor brug zal rekening houden met een eventuele verbreding van de E313 en een nieuw fietspad onder de brug.

In tussentijd zal gemotoriseerd verkeer in Wommelgem de brug van de Doornaardstraat moeten gebruiken om over de E313 te geraken. Voor de E313 zelf is er nog steeds geen impact.